Rio Ferdinand farto de rumores: «Quem está a alimentar esta merda?»

Rio Ferdinand mostrou-se indignado e colocou um ponto final num rumor que circulava em Inglaterra, segundo o qual o antigo jogador do Manchester United ter-se-ia oferecido para ser adjunto de Erik ten Hag nos red devils.O atual treinador do Ajax é aparentemente o favorito a ocupar o lugar de treinador em Old Trafford na próxima época, mas Ferdinand assegura que não vai trabalhar com o holandês. "Quem está a alimentar esta merda?", atirou o antigo defesa - agora comentador da Sky -, num comentário a um post de um adepto no Twitter.A imprensa inglesa dizia ontem que Erik ten Hag já foi entrevistado pelos dirigentes do Manchester United, mas o clube não descarta outras opções.