Rio Ferdinand irrita-se com críticos de Bruno Fernandes: «É o jogador com os maiores tomates!»

Rio Ferdinand reagiu de forma enérgica às críticas que têm sido feitas a Bruno Fernandes e considerou o médio português do Manchester United "o jogador mais criativo da Premier League".





Houve quem não concordasse que a braçadeira de capitão passasse em definitivo para o braço de Bruno Fernandes, que também tem sido acusado de ser muito "teatral" em campo. Micah Richards chegou mesmo a apelidá-lo de "patético"."Juro, as críticas que ele tem recebido esta semana...", começou por dizer o antigo defesa dos red devils no seu podcast 'Presents FIVE'. "Tenho estado aqui sentado, de boca aberta e a pensar 'como é que esta gente se atreve a falar assim?'. Ele tem sido o jogador mais criativo da liga! É o primeiro jogador a criar 10 oportunidades de golo, tiradas do nada, para os companheiros de equipa! Desde que chegou ao clube tem sido o melhor em termos de golos, oportunidades criadas e assistências."De facto, desde que chegou a Old Trafford, em 2020, Bruno Fernandes marcou 65 golos e fez 55 assistências, em 188 jogos, em todas as compatições."Jogadores como o Bruno Fernandes destacam-se dos restantes em campo por uma razão: corre riscos. Quando não corre bem ouve-se um grande 'hurrah' porque ele é o que tem os maiores tomates, os 'big cojones' como se diz por aí... Vocês sabem o medo que alguns jogadores têm de correr riscos? Sabem o tipo de caráter que é preciso ter?", questionou Ferdinand, acrescentado: "Este é o tipo de jogadores que precisamos de ter."