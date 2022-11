Rio Ferdinand sobre Gary Neville: «Não acredito que Ronaldo lhe atenda o telefone»

Gary Neville é ignorado por Ronaldo e tem esta divertida conversa com Roy Keane e Micah Richards Gary Neville é ignorado por Ronaldo e tem esta divertida conversa com Roy Keane e Micah Richards

Rio Ferdinand comentou o sucedido no jogo do Manchester United com o West Ham, quando Cristiano Ronaldo cumprimentou todos os comentadores da 'Sky' e ignorou Gary Neville. O antigo defesa explicou no seu canal de YouTube 'Vibe with Five' que o português dificilmente perdoará Neville, que disse que os red devils jogavam melhor sem CR7 em campo."Não creio que lhe atenda o telefone. Conhecendo o Cristiano como conheço, acabou. As pessoas dizem o que dizem e acreditam nisso. Eu no lugar do Cristiano teria feito as coisas de forma diferente. Provavelmente ia lá, cumprimentava-o, dizia-lhe 'falas demais, adeus'. E ia-me embora", explicou Rio Ferdinand."Compreendo as pessoas que dizem que ele [Ronaldo] não tinha necessidade de fazer aquilo, mas nenhum jogador fica feliz quando é criticado pelos comentadores. Eles foram companheiros de equipa mas não são o tipo de pessoas de partilhar mensagens e coisas do género. O Cristiano respeita o Gary, respeita-o como um dos jogadores mais velhos do clube", acrescentou o defesa, que jogou com Ronaldo e Neville aquando da primeira passagem do português por Old Trafford.Recorde-se que numa situação parecida, em agosto, Ronaldo cumprimentou Gary Neville e Roy Keane, mas ignorou Jamie Carragher, que também tinha criticado o português.