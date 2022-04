Rio Ferdinand e as críticas ao Man. United: «Os telefonemas que recebo de empresários...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rio Ferdinand não costuma ter papas na língua no que toca aos desempenhos do Manchester United, que este ano têm deixado muito a desejar. O antigo futebolista, agora comentador, não se coíbe de criticar o desempenho dos jogadores e admitiu agora que muitos empresários lhe pedem para ser mais brando..."A quantidade de telefonemas que recebo de empresários... 'ah, não podes dizer isto', ou 'por que criticas?' Façam-me um favor...", contou o antigo defesa dos red devils."Se eu estivesse a ser vingativo ou a dizer coisas más ao nível pessoal, até entendia. Recebia o telefonema e pedia desculpa. Mas não vou pedir desculpa por relatar factos. Não vou pedir desculpa por olhar taticamente para a forma como as pessoas estão a jogar e destacar o que podiam fazer melhor", garantiu Ferdinand.