Robbie Savage: «Cristiano Ronaldo pode salvar Solskjaer»

Cristiano Ronaldo voltou a salvar o Manchester United, na passada quarta-feira, com um golo ao cair do pano (90'+5), dando uma vitória por 2-1 aos red devils frente ao Villarreal. Na ressaca do jogo, Robbie Savage, ex-jogador do clube de Old Trafford, defendeu que o regresso de Cristiano trouxe de volta ao clube o chamado ‘Fergie Time’ e que isso poderá ser a salvação do emprego de Solskjaer.





"O ‘Fergie Time’ está de volta e pode fazer a diferença entre o sucesso e o falhanço de Ole Gunnar Solskjaer enquanto treinador do Manchester United", escreveu o ex-jogador num artigo de opinião publicado no ‘Mirror’. "Os 20 anos de glória de Sir Alex Ferguson em Old Trafford foram muitas vezes definidos por golos ao cair do pano e por uma equipa que nunca desistia até ao último minuto e o significado do golo de Cristiano Ronaldo, cinco minutos depois do tempo regulamentar frente ao Villarreal, só poderá tornar-se mais aparente com o desenrolar da temporada", acrescentou.Durante o período de Ferguson nos red devils (1986-2013) muitas vitórias icónicas foram alcançadas nos últimos suspiros das partidas. Uma das mais recordadas pelos adeptos é exatamente a da final da Liga dos Campeões de 1999. O Manchester United venceu o Bayern Munique por (2-1) com uma reviravolta épica, com dois golos dos ingleses já nos descontos. Aos 90'+1 Teddy Sheringham empatou e foi o atual técnico do Manchester United, Solskjaer, quem consolidou a reviravolta aos 90'+3. Desde então, os últimos minutos da partida foram apelidados pelos adeptos de ‘Fergie Time’ em honra das equipas de Fergunson.Apesar de já não ser o escocês a estar à frente do clube, Savage acredita que o regresso do Ronaldo pode ter trazido de novo as vitórias ao cair do pano, salvando assim o técnico norueguês da contestação dos adeptos.Como tal, Savage sublinhou que o golo de Ronaldo a meio da semana frente ao Villarral pode ter impedido um difícil cenário para o técnico norueguês: "Apenas um ponto em dois jogos da Champions, acompanhados de uma derrota no fim-de-semana passado, frente ao Aston Villa, teria iniciado uma grande pressão sobre Solskjaer e os críticos teriam aparecido em força nas redes sociais"."Porém, se o United ganhar ao Everton esta jornada, sabendo que pelo menos o Liverpool e o Manchester City vão perder pontos, ele estará de novo no comando. Estas são as finas linhas pelas quais Solskjaer se rege naquele que pode ser considerado o maior clube do mundo. Perde e os críticos vão de imediato mostrar-se. Ganha e já está em posição de vencer a liga", concluiu.