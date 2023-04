Rojo lembra discussão com Solskjaer: «Filho da p..., ele faz porcaria em todos os jogos!»

Marcos Rojo deu esta quinta-feira uma entrevista bombástica (e sem filtro) à TyC Sports, na qual falou de vários momentos da sua carreira. Já aqui escrevemos sobre a discussão com Enzo Pérez e agora deixamos uma outra passagem, agora sobre a passagem no Manchester United, quando encostou Ole Gunnar Solskjaer literalmente à parede.Tudo por causa de Harry Maguire, que tinha acabado de chegar ao clube proveniente do Leicester, em 2019, por 87 milhões de euros."Nesse ano estava muito bem em Inglaterra, a jogar a Liga Europa. Mas estava chateado com o técnico, porque jogava o Maguire, que agora graças a Deus já o tiraram e agora joga o Licha Martínez", começou por dizer o argentino, que em seguida recordou a tal discussão com Ole Gunnar Solskjaer:"Fui ao escritório dele. Disse-lhe: 'ou me deixas sair ou coloca-me a jogar'. Sabia que não era correto eu não jogar. E disse-me 'a este tenho de colocá-lo a jogar porque pagaram muito e tem de jogar sim ou sim'. E eu disse-lhe 'filho da p... põe-me a jogar, que esse faz porcaria em todos os jogos!'"E a verdade é que, pouco depois, viria a sair para voltar ao Estudiantes por empréstimo. Não chegaria a jogar com muita regularidade no clube argentino, especialmente por causa da pandemia de Covid-19, mas foi ali que efetivamente acabou a sua aventura nos red devils. Saiu em definitivo em 2020/21, para atuar no Boca Juniors.