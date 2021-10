A reação de Cristiano Ronaldo à goleada sofrida pelo Man. United

Cristiano Ronaldo reagiu à derrota caseira (0-5), frente ao Liverpool, no seu Instagram:





View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Às vezes, o resultado não é aquele pelo qual lutamos. Às vezes, a pontuação não é a que desejamos. E isso é culpa nossa, só nossa, porque não há mais ninguém para culpar. Os nossos fãs foram, mais uma vez, incríveis com um apoio constante. Merecem melhor do que isto, muito melhor, e cabe-nos fazer por isso. A hora é agora!"Veja a publicação do internacional português que jogou os 90 minutos, sendo que ainda introduziu a bola na baliza do Liverpool, em uma ocasião, mas o vídeo árbitro invalidou o lance por fora de jogo do avançado luso.