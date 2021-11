Ronaldo, Bruno Fernandes e mais quatro: Solskjaer reuniu 'gabinete de crise' do Man. United

Ole Gunnar Solskjaer não está a ter vida fácil no comando técnico do Manchester United e, antes da paragem para os compromissos das seleções, a derrota no dérbi com o City aumentou a contestação ao treinador norueguês, que procura agora inverter a situação e colocar os red devils numa rota consistente de vitórias e boas exibições

Segundo o 'Daily Mail', Solskjaer conversou sobre o atual momento da equipa com os jogadores mais experientes do plantel. Uma espécie de 'gabinete de crise' que contou com os portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, além de Harry Maguire, Luke Shaw, Victor Lindelof e Nemanja Matic, adianta o jornal britânico. O encontro aconteceu na manhã de quinta-feira, logo pela manhã, em Carrington, antes do treino.

O Manchester United prepara-se para iniciar um ciclo exigente de jogos que poderá ser decisivo para a equipa e também para o futuro de Solskjaer no cargo. Os red devils vão enfrentar três jogos em oito dias... e todos fora de portas. O primeiro é já no sábado, no terreno do Watford, para a 12ª jornada da Premier League. Seguem-se visitas a Villarreal para a Liga dos Campeões (terça-feira) e Chelsea (dia 28), novamente para o campeonato inglês.

Recorde-se que, nesta altura, o United ocupa o 6º lugar da Premier League, com 17 pontos, menos 9 do que o líder Chelsea. Já na Champions, os red devils lideram o grupo F, com os mesmos 7 pontos do Villarreal - Atalanta (3º, 5 pontos) e Young Bous (4º, 3 pontos) completam a classificação.