Ronaldo e os 801 golos: «Vamos aumentar e continuar a bater todos os recordes possíveis»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo celebrou esta sexta-feira o facto de ter ultrapassado os 800 golos na carreira com uma mensagem nas redes sociais.Frente ao Arsenal, onde o internacional português, CR7 atingiu a marca recorde de 801 golos."Estou muito feliz por ser o primeiro futebolista de sempre a marcar mais de 800 golos oficiais. Que viagem incrível e inesquecível tem sido... Obrigado a todos os meus apoiantes por ficarem sempre do meu lado. 801 e ainda a somar. Vamos aumentar este número e bater todos os recordes possíveis. Vamos fazê-lo juntos, estou a contar com todos vocês", escreveu o avançado do Manchester United nas redes sociais.Kátia Aveiro, irmã de Ronaldo,que CR7 fez numa página de um fã que explicava por que o português merecia ganhar a Bola de Ouro: "Factos", escreveu ela.