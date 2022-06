«Ronaldo não está à venda»: Man. United fartou-se dos rumores e terá deixado aviso a Jorge Mendes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É a notícia da noite em Inglaterra. Segundo adiantam 'Daily Mirror' e 'Daily Express', o Manchester United terá comunicado oficialmente a Cristiano Ronaldo que não irá permitir a sua saída neste defeso.Segundo o 'Mirror', os red devils terão ficado "furiosos" com os relatos que davam conta de um encontro entre Jorge Mendes e o novo dono do Chelsea , o milionário Todd Boehly, e praticamente no imediato informaram o avançado português de que não vai a lado nenhum. "O Cristiano não está à venda. Queremos - e esperamos - tê-lo na próxima temporada", terá dito o dirigente dos red devils, segundo aponta o mesmo título.