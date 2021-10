Ronaldo saiu irritado mas Rio Ferdinand defende o português: «Entendo as suas frustrações»

O Manchester United empatou ontem com o Everton em casa (1-1) e Cristiano Ronaldo deixou o relvado muito irritado, segundo relata a imprensa inglesa. O português, que começou no banco, não conseguiu reverter a situação, pelo que não escondeu a sua frustração à medida que se encaminhava para o túnel de acesso aos balneários em Old Trafford no final do jogi. Uma atitude compreensível, segundo Rio Ferdinand.





"Está dececionado com o resultado. Marcou cinco golos em cinco jogos, ele queria continuar nessa forma e levar a equipa à vitória, entendo as suas frustrações", considerou o antigo defesa do Manchester United, em declarações à BT Sport."Com a profundidade que a equipa do United tem, devia ter ganhado. O Everton não tinha os seus avançados de primeira linha. Nove jogos a sofrer é mau para o United", acrescentou Ferdinand.Os red devils voltam a jogar para a Premier League dia 16, na visita ao Leicester.