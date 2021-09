Ronaldo 'traz' o dono do Manchester United de volta a Old Trafford... dois anos depois

Os adeptos do Manchester United puderam ver o dono do clube inglês no estádio de Old Trafford pela primeira vez… em dois anos, segundo o 'Daily Mail'. Avram Glazer vive em Tampa Bay, na Florida, mas não pôde faltar à estreia de Cristiano Ronaldo no seu regresso aos red devils. O dono do clube inglês tinha estado pela última vez em Old Trafford em agosto de 2019 e, desde então, não tinha voltado a ser visto no estádio.





Avram Glazernos últimos anos devido à falta de títulos, à ausência de contratações sonantes e ao distanciamento do clube. A somar a isto, as notícias que ligaram o Manchester United à Superliga Europeia, em abril, vieram aumentar as críticas. Porém, este verão, o também dono dos Tampa Bay Bucaneers, da NFL, trouxe para o clube inglês Raphael Varane, Jadon Sancho e Cristiano Ronaldo, mudando por completo a atmosfera do clube inglês.Esta foi a primeira vez que Glazer foi visto desde a polémica da Superliga e a receção por parte dos adeptos poderia ser hostil. O regresso de Ronaldo foi o centro das atenções e a boa atmosfera que se vive no clube traz de volta a oportunidade de Glazer reconquistar a confiança dos adeptos de Old Trafford.