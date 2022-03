Rooney recorda Ronaldo como "um chato do c..." e diz que Rio Ferdinand era "arrogante"

Wayne Rooney esteve ontem num evento do Manchester United onde subiu ao palco depois de um jantar formal e contou umas piadas visando alguns dos seus antigos companheiros nos red devils. E nem Cristiano Ronaldo escapou..."O Cristiano era muito bom, mas ao mesmo tempo era um chato do c...! Provavelmente agora não é tão bom, mas continua a ser chato", disse o treinador do Derby County.Depois, recordou o encontro com Portugal, no Mundail de 2006, quando o avançado inglês foi expulso depois de cometer uma falta sobre Ricardo Carvalho e de Cristiano Ronaldo insistir com o árbitro para que mostrasse o cartão vermelho a Rooney. "Ele gosta de mergulhar... Mas não tive qualquer tipo problema com o Cristiano. Falámos depois no túnel e disse-lhe 'não tenho problemas por me terem mandado para fora do jogo'. Porque passei a primeira parte a ver se ele era punido pelos 'mergulhos'..."E prosseguiu: "Eu sou inglês, ele é português. Quando estamos a jogar não quero saber dele para nada, não é meu amigo. Mas quando terminamos, somos companheiros outra vez."Wayne Rooney falou também sobre Rio Ferdinand. "O Rio era um grande jogador, mas também era arrogante. Recebe-se muito dinheiro no Manchester United para pôr a bola dentro da baliza. Eu dizia-lhe 'dá-me a bola, dá a bola ao Ronaldo. Pára de fazer confusão'. O Rio era um companheiro e pêras, mas às vezes esquecia-se que era apenas um defesa."Depois, recordou Carlos Tevez, avançado argentino com quem jogou nos red devils entre 2007 e 2009. "Adorei jogar com ele. Costumava dar-lhe boleia para o aeroporto quando íamos para os jogos da Liga dos Campeões, honestamente falava com ele uns 30 minutos mas não faço ideia do que saía da boca dele. Ele murmurava qualquer coisa... Eu nunca fui um grande falador, mas lembro-me de pensar 'f...-se, ele murmura e eu não entendo nada, nada'. Ficava devastado, era a maior desilusão da minha vida..."