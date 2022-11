Rooney: «Cristiano Ronaldo é uma distração que o Man. United não precisa neste momento»

Wayne Rooney, antigo jogador do Manchester United e que orienta atualmente os norte-americanos do DC United, não concorda com Roy, ex-jogador dos red devils, Keane sobre o facto de o clube inglês ser melhor com Cristiano Ronaldo."Não concordo. Ronaldo e Messi são sem dúvida os dois melhores jogadores de sempre. Mas eu penso que as coisas que ele fez desde o início da época não são aceitáveis para o Manchester United. Tenho visto Roy Keane defendê-lo, mas penso que ele não iria aceitar isto. É uma distração que o Manchester United não precisa neste momento em que está a tentar reerguer-se", começou por referir o antigo internacional inglês ao 'TalkSport'."Para Cristiano é só baixar a cabeça, trabalhar e estar pronto para jogar quando o treinador precisar dele. Se ele fizer isso, será um trunfo. Se não o fizer, será uma distração indesejada", frisou.Recorde-se que CR7 chegou a ser colocado a treinar à parte dos restantes companheiros de equipa por Erik ten Hag, após ter recusado entrar já perto do fim do jogo com o Tottenham e ter mesmo saído para o balneário antes do apito final. O craque português foi, dias depois, reintegrado.