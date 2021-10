Rooney critica atitude "inaceitável" dos jogadores do Man. United: «Não mostram vontade»

Wayne Rooney, atual treinador do Derby County e antigo jogador do Manchester United, deixou duras críticas às estrelas dos red devils, depois da humilhante derrota, por 5-0, diante do Liverpool.





"É fácil para o treinador levar com as culpas quando aqueles jogadores recebem muito dinheiro para fazer o seu trabalho. E eu não creio que o estejam a fazer bem", começou por considerar Rooney, citado pela imprensa inglesa."Há muita exigência no clube, muita pressão e eu vejo que muitos jogadores não mostram vontade de correr para trás, de defender, de dar tudo pelo clube. E isso é inaceitável. Estes jogadores têm uma grande responsabilidade. São futebolistas de nível internacional e um clube como o Manchester United merece mais", acrescentou o antigo avançado. "Eles precisam sentir que quando se perde, dói."O treinador Ole Gunnar Solskjaer está debaixo de fogo e amanhã, diante do Tottenham, vai ser sujeito a mais um duro teste. Rooney, que marcou 253 golos com a camisola do United, acredita que se a direção decidir despedir o norueguês, deve ter já um plano B na calha. "Independentemente da decisão que tomarem, sentirão que é a mais correta. Nem sempre pode ser tudo como as pessoas querem. Devem ter certamente um plano, seja continuar, ou não, com o Ole."E deixou uma conclusão: "O United está a passar por um período difícil, toda a gente vê a pressão que está sobre o Ole. Mas eu sei que ele é um lutador, vai continuar a tentar fazer as coisas certas, sempre na tentativa de tirar o máximo destes jogadores."