Rooney e a bombástica entrevista de Cristiano Ronaldo: «Acho que conseguiu o que queria»

Antigo jogador do Manchester United, Wayne Rooney abordou esta quinta-feira vários temas da atualidade e do passado recente dos red devils, nomeadamente a entrevista que, em novembro do ano passado, levou à saída de Cristiano Ronaldo do clube. À CNN, o atual treinador do DC United considera que CR7 conseguiu aquilo que pretendia (a saída), mas deixa claro que, independentemente disso, o seu legado no clube permanece intacto."Creio que ele conseguiu o que queria. Para o Manchester United era importante deixar aquilo para trás o mais rápido possível e focar totalmente no grupo de jogadores que estava lá e que queria lá estar. E acho que o Ten Hag fez um trabalho muito bom nesse particular, colocando-os no lugar onde estão agora, confortavelmente no top-4, e também ao ganhar a Taça da Liga", considerou o antigo capitão dos red devils.Figura com histórico do clube, Rooney sabe o que é preciso para estar no coração dos adeptos e é sem hesitar que deixa claro que Cristiano Ronaldo não ficará com o seu legado afeta. "O que ele fez pelo Manchester United foi fantástico. Ganhou Premier League várias vezes, a Liga dos Campeões, marcou imensos golos. Por isso acho que os adeptos, tal como os jogadores que jogaram a seu lado, nunca esquecerão o que ele fez pelo Manchester United. Porque, aos meus olhos, ele será sempre uma lenda do clube e foi uma pena a forma como tudo acabou. Mas acho que isto não afeta em nada o seu legado no clube", garante.