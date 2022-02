Rooney lembra jogo com o Chelsea: «Calcei umas chuteiras maiores porque queria lesionar alguém»

Wayne Rooney lembrou no documentário 'Rooney', que estreia sexta-feira na 'Amazon Prime', um jogo com o Chelsea de José Mourinho em 2006 e contou um pormenor que está a ter repercussão nas redes sociais."Mudei as minhas chuteiras antes do jogo. Calcei umas maiores porque queria lesionar alguém. Se o Chelsea ganhasse um ponto conquistava a Premier League e naquela altura não podia suportar essa ideia. As chuteiras eram legais, mas eram maiores do que as que normalmente usava", recordou o antigo avançado do Manchester United, hoje treinador do Derby County.O ex-futebolista, de 36 anos, abordou também os seus problemas com o álcool. "Havia momentos em que tínhamos uns dias livres, eu fechava-me e apenas bebia, para tentar tirar tudo da minha mente. As pessoas sabiam que eu às vezes gostava de sair e de tomar um copo, mas na minha cabeça havia muito mais do que isso."E prosseguiu: "Hoje em dia as pessoas estão mais capacitadas para falar deste tipo de coisas, mas na altura, na minha cabeça e na de outros jogadores não era assim. Não podia entrar no balneário do United e dizer 'sinto-me assim'."Mas a dada altura pediu ajuda. "Antes dizia 'à merda com isto', e saía. Mas aprendi que precisava de falar com alguém e isso acalmou as coisas. Falei com a Coleen [a mulher], com os pais dela e com os meus. Fazia-o quando sentia que estava a chegar a um mau momento."