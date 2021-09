Rooney não vai ver regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford: «Vou ser taxista no sábado...»

Antigo colega de equipa de Cristiano Ronaldo, é com entusiasmo que Wayne Rooney vê o regresso do avançado português ao Manchester United. Já o tinha dito há alguns dias e agora voltou a reforçá-lo, numa conversa com o talkSPORT na qual revelou que não terá chances de ir a Old Trafford ver o jogo com o Newcastle. Tudo por causa de deveres... parentais.





"Não, não vou ao jogo de sábado. É o meu dia de folga e os meus dois filhos têm jogos, por isso tenho de levá-los. Vou ser taxista no sábado...", atirou o atual técnico do Derby County.Questionado sobre o impacto que CR7 poderá ter, Rooney não tem dúvidas. "Enorme, pois acredito que ainda é um dos melhores jogadores do Mundo. No jogo com a Irlanda deu para ver o que ele faz, ao marcar dois golos nos últimos minutos, dois grandes cabeceamentos. Por isso, sim, pode ter um impacto brutal na nossa Liga". E quem diz impacto na Liga diz, claro, impacto no Man. United. "Creio que está finalmente pronto para lutar pelo título, sinto que este ano tem de ser. O Ronaldo será o grande jogador, acredito que vai ter muitos bons momentos esta época e marcará muitos golos", previu."Sigo o Manchester United, quero que tenham sucesso e creio que é muito bom o regresso do Cristiano. A mentalidade que ele tem será importante para os mais jovens, por isso acho que o timing foi fantástico", destacou o técnico de 36 anos, que por outro lado adverte CR7 para a realidade diferente que encontrará em relação a Itália e Espanha. "Acho que ele sabe que não será tão simples como em Espanha e Itália. É uma liga física, ele sabe disso, já cá jogou e estou certo de que estará preparado e marcará muitos golos pelo Manchester United novamente.".