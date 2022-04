Rooney 'quer' Ronaldo e Pogba fora: «Man. United precisa de jogadores jovens e com fome»

Wayne Rooney afirmou, em declarações à 'Sky Sports', que está na altura do Manchester United se livrar de Cristiano Ronaldo e Pogba para apostar "em jogadores mais jovens"."[Ronaldo] Tem marcado golos, marcou golos importantes na Liga dos Campeões. Obviamente fez também o hat-trick contra o Tottenham. Mas se olharmos para o futuro do clube, são precisos jogadores jovens, com 'fome' para levantar o Man. United nos próximos dois, três anos", começou por dizer o ex-avançado inglês.E prosseguiu, ainda acerca do internacional português: "Já não é o jogador que era quando tinha 20 anos, e isso acontece, é futebol. É uma ameaça em frente à baliza, mas acho que no resto do jogo precisam de mais".Questionado sobre o rendimento de Pogba, Rooney comparou as exibições do médio em Inglaterra e ao serviço da seleção francesa. "Acho que provavelmente chegou a um ponto em que sair é a melhor opção para ele. Se for honesto com ele mesmo, vai perceber que não teve o impacto que gostaria desde que voltou. Vejo-o jogar pela França e é um jogador completamente diferente... a habilidade, a visão, o controlo do jogo está sempre lá pela seleção", explicou."Simplesmente as coisas não têm funcionado no clube e acho que há alguns jogadores que o United precisa de deixar ir", concluiu.