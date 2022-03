Rooney e a chamada de Ferguson aos pais: «Digam-lhe para ir à merda»

Wayne Rooney fez a formação no Everton e em 2004 rumou ao Manchester United, onde passou 13 anos da sua carreira e conquistou vários troféus. Ainda assim, a mudança podia ter-se dado mais cedo, como contou o antigo internacional inglês e atual treinador do Derby County."Sir Alex Ferguson tentou contratar-me quando eu tinha 14 anos. Estava a falar ao telefone com minha mãe e o meu pai. Eles disseram: 'Alex está ao telefone, o Manchester United quer contratar-te'. Eu disse: 'Digam-lhe para ir à merda. Quero jogar pelo Everton', recordou Rooney, que se estreou em 2002 pelo clube de Liverpool na Premier League. No entanto, mais tarde mudou de ideias e rumou a Manchester."Depois, com o passar do tempo, soube que tinha de jogar para Alex Ferguson. A razão pela qual assinei com o Manchester United foi Alex Ferguson", contou.