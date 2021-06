Rooney recorda Depay na equipa de reservas do Man. United: «Apareceu de Rolls Royce»

Wayne Rooney contou ao 'Daily Mail' um episódio que aconteceu com Memphis Depay, agora jogador do Barcelona. O holandês chegou ao Manchester United proveniente do PSV em 2015, mas não caiu logo nas boas graças de Van Gaal.





No Boxing Day de 2015 os red devils perderam com o Stoke City e o primeiro golo nasceu de um erro clamoroso de Depay, que fez um atraso deficiente para o guarda-redes. O treinador substituiu-o ao intervalo e no dia seguinte mandou-o jogar com a equipa de reservas.Wayne Rooney deu-lhe então um conselho. "É dífícil, não leves as tuas coisas caras para o jogo de amanhã", disse-lhe o inglês.Mas Memphis não deu ouvidos ao companheiro. "Ele apareceu no jogo de reservas com um Rolls Royce, um casaco de cabedal e um chapéu de cowboy", recorda Rooney.