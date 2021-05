Roy Keane critica Bruno Fernandes: «Passou metade da noite a chorar»

Bruno Fernandes marcou na derrota do Manchester United diante do Liverpool mas não escapou às críticas. Roy Keane, antigo capitão dos red devils e atual comentador da Sky Sports, apontou o dedo à exibição do internacional português ao considerar que o médio passou demasiado tempo no chão.





"Vou ter de criticar o Bruno Fernandes. Passou metade da noite a chorar no relvado e fora dele", afirmou o antigo internacional irlandês, que extendeu as críticas ao coletivo e defendeu que serão precisos reforços para que na próxima época o United possa lutar pelo título."Todas as deficiências foram reveladas nos últimos dias. Elogiámos o United nos últimos meses, mas estão tão longe de desafiar o Manchester City pelo título. O City está tão à frente que é assustador. Solskjaer vai refletir que o United precisará de três ou quatro jogadores para entrar a equipa, que não é suficientemente boa. Não é como que o United acabe em segundo e o City seja campeão na última jornada. Este plantel não irá diminuir a diferença, não tem hipóteses", sustentou.