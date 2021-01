Roy Keane diz que Bruno Fernandes não deve ser comparado com Cantona. «Não fez grande coisa»

Roy Keane criticou duramente a atuação de Bruno Fernandes no dérbi de Manchester, que deu o apuramento do City para a final da Taça da Liga inglesa. O antigo jogador do Manchester United considerou mesmo que o jogador português não devia ser comparado com Eric Cantona.





"Não é fácil ganhar troféus no futebol. O Bruno Fernandes tem sido muito elogiado nos últimos meses e até houve pessoas que o compararam com o Eric Cantona. Ele não fez grande coisa hoje", considerou Roy Keane, aos microfones da Sky."Os grandes jogadores aparecem nas grandes ocasiões. Era o que o Cantona costumava fazer, eles ganhavam troféus. É nesse aspeto que esta equipa difere", adiantou o irlandês."Provavelmente a equipa precisa de mais um ou dois jogadores, mas precisa também de uma mentalidade vencedora e a confiança para ganhar uma meia-final", finalizou.