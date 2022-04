Roy Keane diz que Manchester United "quebrou": «Não estariam piores com Solskjaer...»

Roy Keane, antigo médio do Manchester United, voltou a deixar muitas críticas às prestações dos red devils na Premier League após o empate desta quinta-feira com o Chelsea (1-1) , frisando mesmo que a equipa "não estaria pior com Solskjaer"."Claro que a decisão está tomada, não dá para estar sempre a olhar para trás, mas não estariam piores com Solskjaer. Para mim, os treinadores precisam de ter mais tempo nos clubes, mas a realidade é que nas equipas de topo não existe paciência", começou por explicar à 'Sky Sports'.E prosseguiu: "Não digo que não foi a altura certa para Solskjaer sair, mas trazer um treinador interino...", atirou, enquanto abanava a cabeça em jeito de reprovação.Sobre a exibição do Man. United, Keane não poupou nas palavras. "A cabeça deles já não está lá, não têm intensidade. É fácil jogar contra eles, parece que não correm para trás. Já perderam 10 jogos na Premier League e a época ainda nem acabou. O que se viu hoje [ontem] não foi surpreendente. Reflete onde este grupo está, tanto fisicamente como mentalmente. Estão quebrados", rematou.