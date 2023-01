Roy Keane e o 'frango' de De Gea: «Parece que bebeu uns copos...»

El gol que ha encajado David de Gea contra el Everton en la FA Cup. Mala suerte es decir poco.pic.twitter.com/yy31CioRqU — Luis Calabor Núñez (@LuigiCalabor) January 6, 2023

No dia em que o Manchester United anunciou a chegada a Old Trafford do guarda-redes Jack Butland, por empréstimo do Crystal Palace, David De Gea deu um monumental 'frango' na vitória dos red devils diante do Everton, na Taça de Inglaterra. E Roy Keane não poupou o espanhol."Um erro chocante de um guarda-redes internacional", explicou Keane , antigo jogador do Manchester United, que comentou o jogo na televisão. "Parece que bebeu uns copos.""É como se o guarda-redes tivesse sido expulso e para o seu lugar tivesse entrado um jogador de campo", concluiu Roy Keane.