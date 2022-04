Roy Keane ironiza discurso de despedida de Matic: «Não esqueçam o Benfica!»

"Matic's talking about I'm leaving I've had a great time, Man United will always be in my heart, oh and Chelsea as well, oh and Benfica don't forget them, they all can't be in your heart."



Roy Keane is not impressed with Nemanja Matic's post-match interview pic.twitter.com/3nqdRPjosZ — Football Daily (@footballdaily) April 28, 2022

Nemanja Matic disputou esta quinta-feira, diante do Chelsea , um dos últimos jogos em Old Trafford como jogador do Manchester United e, no final da partida, fez uma espécie de discurso de despedida no qual assumiu que levará sempre os red devils no coração, tal como o Chelsea."Para mim foi um prazer jogar em Old Trafford durante cinco anos e darei o meu melhor para ajudar a equipa. O United vai ficar para sempre no meu coração, tal como o Chelsea. Têm de vir tempos melhores no futuro, o United é um grande clube e as expectativas são elevadas", disse o sérvio.Minutos depois, na Sky Sports, Roy Keane trouxe a sua habitual postura polémica e não pareceu impressionado com o discurso do médio. "Ele está a falar da saída, que passou um bom período no clube, que o Man. United vai ficar para sempre no seu coração, tal como o Chelsea. Oh, não esqueçam o Benfica! Não cabem todos no coração dele!", atirou, provocando gargalhadas no estúdio.