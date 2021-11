Roy Keane irrita-se com o desempenho do Manchester United no dérbi: «Desisto!»

Roy Keane não escondeu a sua irritação com o desempenho do Manchester United no dérbi com o Manchester City, que os red devils perderam,. O antigo jogador irlandês, que jogou em Old Trafford entre 1993 e 2005, nem queria acreditar no que estava a ver."São jogadores internacionais! Não consigo entender esta defesa... Desisto!", atirou o antigo futebolista, em declarações à Sky Sports. "Pergunto-me se o Manchester United tem hipóteses, estão a jogar em casa. Tem sido assim a época toda, a desperdiçar oportunidades. E o City mostra alguma arrogância ao desperdiçar uma ou duas oportunidades."Depois comparou esta derrota com a goleada sofrida diante do Liverpool. "Foi pior! O segundo golo antes do intervalo acabou com o jogo. O City é uma equipa diferente do Liverpool. Eles ficaram felizes apenas por segurar a bola e brincaram com o Manchester United."E a terminar ainda disse: "Foi pobre. A diferença de classe, a qualidade, a tomada de decisão... "