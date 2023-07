Roy Keane recorda ida de jogadores do Man. United a clube de strip em Chicago: «Correu mal...»

Roy Keane contou uma hilariante história no programa 'Overlap Live', dos tempos em que era capitão do Manchester United. Garry Neville e Jamie Carragher, que estavam entre a audiência, foram às lágrimas ao ouvirem as palavras do antigo jogador.Tudo aconteceu numa viagem de pré-época do Manchester United aos Estados Unidos. "Saímos à noite em Chicago e correu mal. Levámos alguns dos jogadores mais novos, foi em Chicago, lembro-me bem", começou por dizer."Na manhã seguinte o Denis acordou-me. Tentámos chegar ao autocarro... Olhei para a minha cara, estava preta. Não sabia o que tinha acontecido. Pensei para comigo 'Jesus!' Tentei recompor-me, entrei no autocarro e sentei-me ao fundo, nos últimos lugares. Íamos para o aeroporto", recordou Keane."O nosso assessor de imprensa mandou-nos uma notícia onde se dizia que alguns jogadores do Manchester United tinham estado num clube de strip em Chicago. Eu lá do fundo gritei: 'Não se preocupem com isto. Não têm provas. Nada de provas. Relaxem, tenho tudo sob controlo. Sou o capitão e comigo vocês estão bem'", prosseguiu o antigo futebolista.Só que nem tudo estava bem. "Cinco minutos depois, o telefone toca outra vez. Aparentemente tinham provas. E eu disse 'que provas? O que é que eles têm?' Ao que o assessor de imprensa respondeu 'têm as tuas impressões digitais'. E acrescentou: 'Também têm detalhes do teu cartão de crédito e do teu passaporte'. Eu respondi 'é só isso que têm sobre mim?'"Keane recorda que todo o autocarro entrou em polvorosa: "Tinham feito uma notícia com muitos detalhes, quando entrei no clube 'dei' as minhas impressões digitais e 'esfreguei' a minha cara durante toda a noite. Foi a única coisa que esfreguei nessa noite... Penso que o título da notícia nos jornais irlandeses era qualquer coisa como 'Horny Devils' [diabos excitados]..."