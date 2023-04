Roy Keane rendido a Bruno Fernandes: «A sua qualidade de passe é o sonho de um avançado»

Roy Keane mostrou-se este domingo, após a vitória do Manchester United sobre o Nottingham Forest (2-0, com um golo de Diogo Dalot) , rendido a Bruno Fernandes, destacando a "qualidade de passe" do médio internacional português."Claro que vai ficar desapontado por não ter marcado, mas a sua qualidade de passe para dentro da grande área... É o sonho de um avançado, desmarcas-te e ele encontra-te", começou por dizer Keane à Sky Sports, depois da partida.E prosseguiu: "Tem uma ótima relação com o [Christian] Eriksen e com os outros jogadores à volta dele. Acho que é qualidade pura. Sei que o criticamos quando o Manchester United não ganha jogo, mas está dois passos à frente no que toca à qualidade e à visão que tem dentro de campo. Acho que é pura qualidade", rematou.Refira-se que desde que chegou ao Manchester United, em janeiro de 2020, Bruno Fernandes leva 52 assistências em 175 jogos. Esta temporada, já contribuiu com 13 passes para golo em 49 encontros.