Roy Keane: «Um dia chocante. Não mostraram qualquer orgulho»

Para lá de Gary Neville , Roy Keane também não foi nada meigo na forma como analisou a derrota sofrida pelo Manchester United perante o Liverpool . À Sky Sports, o antigo médio dos red devils fala numa "vergonha" e diz que os jogadores "não mostraram qualquer orgulho" ou vontade de lutar."Um dia chocante. Os jogadores mais experientes foram uma vergonha. Não demonstraram quaisquer capacidades de liderança. Um dia muito duro para o Manchester United e ainda bem que nunca fiz parte de uma derrota destas. Os jogadores ficaram com vergonha quando as coisas se complicaram, desapareceram...", começou por dizer o antigo médio, agora comentador da emissora inglesa."Quando o United vem jogar a Anfield toda a lógica vai pelos ares. É o pior estádio para se jogar... mas eles não mostraram qualquer orgulho ou luta. O Liverpool foi absolutamente fantástico. Aquela vontade, aquela energia. O Liverpool voltou ao seu melhor, mas este foi um dia embaraçoso para o United. Nunca pensei que tivéssemos voltado ao nosso melhor. Foram dadas chances à equipa nos últimos tempos, mas hoje o Liverpool não os deixou. Foram clínicos, implacáveis e não pararam. Os jogadores experientes do Manchester United foram aqueles que deixaram o clube mal hoje. Como jogador, o melhor [depois disto] é enterrares a cabeça na areia. Foi embaraçoso para eles".