Roy Keane volta ao ataque: «Ten Hag está a dar um caramelo a Bruno Fernandes...»

Bruno Fernandes continua a sair 'na rifa' de Roy Keane. O antigo médio, figura histórica do Manchester United, criticou duramente a atitude do internacional português no jogo com o Everton (0-3) pelo facto de o capitão dos red devils ter dado a bola a Rashford para marcar o penálti que aumentaria a vantagem do United aos 56’ para o 2-0. "O Marcus precisava de um pouco de confiança, necessitava deste golo", justificou Bruno Fernandes que 'levou resposta' do agora comentador de televisão."Ten Hag está a dar um caramelo a Bruno Fernandes por passar a bola (a Rashford) para o penálti. Absoluto e maldito lixo! Uma porcaria estar com isto agora... O Manchester United é sexto... Se voltarmos uns anos atrás, se [o United] fosse sexto era uma vergonha. Mas obviamente que eles parecem felizes com o sexto lugar. Têm um longo caminho a percorrer. O Manchester United tem de competir com as melhores equipas, onde se incluem Liverpool, City, Arsenal", afirmou, citado pelo 'Daily Mail'.E prosseguiu: "Não tem chegado o talento que eles têm. Estão numa posição confortável, mas a razão pela qual jogas no Manchester United é para competires com as equipas de topo".