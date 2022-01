Saha dá conselho a estrelas do Man. United: «Têm de ouvir Ronaldo, ser humildes e calar a boca»

Louis Saha, antigo jogador do Manchester United que partilhou o balneário de Old Trafford com Cristiano Ronaldo, considera que as atuais estrelas da equipa têm de ouvir o que diz o português e... calar-se.Ronaldo já disse várias vezes que os red devils têm de mostrar outra mentalidade e o francês concorda. "Se há jogador com o direito de falar e de dizer o que pensa no balneário, esse jogador é o Cristiano Ronaldo. Muitos daqueles jovens ainda não deixaram a sua marca no futebol, não provaram nada. Têm algumas internacionalizações, mas que ganharam eles?"Saha admite que alguns jogadores possam sentir-se intimidados com a presença de Ronaldo, mas considera isso normal. "Se não te sentires intimidado pelo teu deus, então não tens respeito. Não estou a dizer que os jogadores devam considerá-lo um deus, mas ele vai ser lembrado como um dos melhores futebolistas que o Mundo já viu."E prosseguiu, com um discurso sempre virado para o balneário dos red devils. "Como jogador, se não aceitas as críticas isso não é normal. Porque o Ronaldo apenas diz o que diz para ajudar os companheiros a evoluir. Quer ganhar troféus enquanto lá estiver e sabe como o fazer. Por isso, os outros jogadores têm de o ouvir. Não é normal se não respeitarem o que ele diz, devem ouvi-lo. Devem aceitar todos os conselhos porque este tipo sabe o que é o sucesso. Os futebolistas precisam de se sacrificar para melhorar. Eles deviam dizer algo do género 'espera, deixem-me tentar isto por seis meses. Vou tentar fazer o que ele faz, se estiver cansado ao fim de 60 minutos, na próxima semana estarei preparado para jogar 70'."Ronaldo é muitas vezes acusado de ser egoísta, mas Saha discorda. "É um trabalhador, sempre se dedicou a ganhar. Não é tudo sobre ele. Não, ele quer ganhar. Estes jogadores do Manchester United têm de se perguntar se querem ser vencedores como ele. Se sim, têm de o ouvir, têm de se dedicar ao treino como ele, focar-se e melhorar semana a semana. Eles precisam de ser humildes, de trabalhar e calar a boca."