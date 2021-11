Saha: «Se não gostas de Ronaldo enquanto colega de equipa é porque não és trabalhador»

Louis Saha, ex-jogador do Manchester United, falou sobre o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, bem como sobre Bruno Fernandes e Éder, num evento online organizado pela SIGA, organização que promove a integridade no desporto.

"Solskjaer tem que estar muito feliz com o seu regresso, porque ele é um extraterrestre. Pode jogar em qualquer equipa ou campeonato e vai sempre marcar golos. Tem aquela dedicação e sacrifício que mais ninguém tem. E se há jogador com influência no Mundo, é o Cristiano Ronaldo. Não falo apenas no futebol, mas também na sociedade. Muitas pessoas estão atentas ao que ele faz. É um modelo e uma inspiração", começou por dizer.

Sobre a sua relação com o internacional português, Saha lembrou que sempre se deram bem: "A minha relação com ele era fácil porque éramos ambos muito trabalhadores. Se não gostas dele enquanto colega de equipa é porque não és trabalhador, tão simples quanto isso", referiu. "Adorava jogar com ele hoje, porque é impossível defendê-lo. Aos 90 minutos tu sentes que ele ainda consegue marcar um golo e se tiver que marcar cinco num jogo ele marca. É uma máquina!"

Outro craque português que mereceu a atenção do antigo avançado francês foi Bruno Fernandes, que recebeu muitos elogios. "Não esperava que tivesse um impacto tão grande na equipa. Um médio marcar tantos golos… nunca tinha acontecido. Ele dá muita confiança aos outros jogadores. Agora tem outro papel e vai sacrificar-se um pouco mais por causa do Ronaldo, mas é uma boa fórmula, digamos assim. É um jogador de equipa e foi uma grande contratação", sublinhou.

O avançado foi ainda questionado sobre o golo de Éder frente à França, na final do Euro 2016. "Eu estava a sorrir, mas não estava feliz (risos). Amo futebol e a França em particular, mas é a beleza do futebol. Acho que Portugal não jogou assim tão bem durante o Euro, mas quando se entra com o espírito certo, tudo é possível", concluiu.

O antigo avançado francês foi colega de Cristiano Ronaldo no Manchester United entre 2004 e 2008. Retirou-se em 2013 e desde então tem-se aventurado no mundo do empreendedorismo, apoiando atletas e artistas nas suas carreiras e tendo fundado a Axis Stars. Atualmente, é parceiro e embaixador da SIGA, uma organização internacional que promove a integridade no desporto.



Autor: F.G.