Schmeichel deixa críticas a Onana: «Erros saíram muito caro à equipa»

A imprensa inglesa não perdoa a atuação de Andre Onana no. O guarda-redes não esteve ao seu melhor nível em dois lances que resultaram em golos dos turcos e agora, depois de empatar a partida a três bolas, o Manchester United faz contas ao apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões.Peter Schmeichel, antigo guarda-redes dinamarquês que representou os red devils, tendo inclusivamente ganho uma Champions com o clube inglês, lamentou os erros do 'keeper' camaronês. "Sabem que mais? Acho que os quatro de defesas jogaram muito bem, não creio que pudessem ter feito mais. Mas os erros do guarda-redes saíram muito, mas muito caro à equipa", explicou Schmeichel na CBS.E prosseguiu: "De cada vez que um guarda-redes comete um erro é golo, é um facto da vida. Quando se joga a este nível cada pequeno erro que cometes acaba por ser penalizador e é preciso aprender com isso", acrescentou o antigo guardião, que também vestiu as cores do Sporting.Stephen Warnock, ex-futebolista inglês, também não poupou Onana, principalmente depois do terceiro golo do 'Gala', marcado por Akturkoglu. "Tem de se posicionar melhor. Deixou a equipa ficar mal esta noite e eu nem gosto de dizer isto. Tem de fazer mais num jogo desta magnitude."O treinador Erik ten Hag foi questionado sobre o desempenho do guarda-redes e recusou-se a atribuir culpas ao camaronês. "O culpado sou sempre eu. Eu sou o responsável por isto. Sabemos que temos um projeto e estamos a fazer progressos. Estamos a caminhar na direção certa e sei que seremos bem-sucedidos a longo prazo, mas para ficarmos na Liga dos Campeões temos de vencer estes jogos. Não é uma questão individual. Claro que os erros individuais no futebol podem fazer a diferença e assumimos a responsabilidade, mas o que importa é sempre a equipa."Com este empate o Manchester United complica (ainda mais) as contas para a próxima fase da Liga dos Campeões. Os red devils ocupam o último lugar do Grupo A com um jogo por disputar, com 4 pontos, menos um do que Galatasaray e Copenhaga (5). Na derradeira jornada da competição, a equipa de Ten Hag recebe o Bayern Munique, líder com 13.