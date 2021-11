Scholes critica Pogba: «Com 35 anos continuará a fazer as coisas estúpidas que faz agora»

Paul Pogba não teve uma noite para recordar no encontro desta terça-feira com a Atalanta. O médio francês foi substituído por Matic aos 69 minutos de um jogo em que não esteve ao nível habitual. Uma exibição que valeu críticas de Paul Scholes e Rio Ferdinand, dois antigos jogadores do Manchester United, agora comentadores.





"Quantos anos tem? 28? É um jogador muito experiente, mas é um daqueles que será exatamente o mesmo quando tiver 35 anos. Vai continuar a fazer as coisas estúpidas que faz agora", começou por referir aos microfones da BT Sport.E prosseguiu: "Pogba precisa de alguém em cima dele o tempo todo. Alguém que ele respeite totalmente, precisa de pessoas experientes por trás dele. O mais importante no Paul é a sua concentração. Às vezes parece que anda com a cabeça na lua. Se pensarmos na passagem brilhante dele na Juventus, por isso é que o contratamos. Tinha muita experiência ao seu redor: Pirlo, Chiellini, Bonucci, Buffon... um treinador agressivo. Vai precisar deste tratamento até aos 35 anos."Já Rio Ferdinand fez mesmo uma comparação com as exibições do médio na seleção francesa. "Paul estará de acordo que não alcançou o nível que se esperava com a camisola do Manchester United. Não tem a 'faísca' que mostra na seleção de França. Talvez precise desse medo de não jogar se não for bom", apontou.Em Inglaterra é destacado o facto de a passagem para uma defesa com três centrais nos red devils não tem beneficiado o jogador gaulês que, recorde-se, termina contrato com o Manchester United no final desta temporada e poderá estar de saída.