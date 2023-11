Scholes não perdoa Bruno Fernandes após novo deslize do Man. United: «Comete duas faltas estúpidas...»

Apesar de ter sido decisivo no empate entre Galatasaray e Manchester United (3-3), com um golo e uma assistência, a exibição de Bruno Fernandes parece, ainda assim, não ter convencido o universo dos red devils. Após o apito final, Paul Scholes, histórico médio do emblema inglês, analisou o encontro e voltou a criticar o internacional português, desta feita pelas "duas faltas estúpidas" que cometeu e que acabaram em dois golos da formação turca.





"Sei que na entrevista depois do jogo ele falou sobre erros [da equipa], mas ele cometeu dois erros esta noite [ontem] ao cometer duas faltas estúpidas que deram em dois golos. Toda a equipa, inclusive ele enquanto capitão, deve assumir a responsabilidade. É um jogo que deveriam ter ganho, mas não conseguem não sofrer golos. A defesa está uma confusão, o guarda-redes está a errar, o Bruno a cometer faltas 'baratas'... São coisas que tornam sempre os jogos mais difíceis e que não precisam de acontecer", considerou o inglês, em declarações à 'TNT Sports'.Ainda que mal na fotografia no segundo golo do Galatasaray, onde 'espalmou' a bola para dentro da própria baliza, Onana acabou por ver o seu erro ser perdoado por Owen Hargreaves, antigo internacional inglês. "Pensa que o Martial vai tocar na bola e isso atrapalha-o. Foi algo que também aconteceu em Munique. Eu não percebo nada de como ser guarda-redes, mas a técnica dele parece pouco convencional", justificou, antes de Peter Schmeichel também partilhar a sua opinião."Acho que a defesa esteve bem, havia pouco mais a fazer. Os erros do guarda-redes saíram demasiado caros. Cada vez que um guarda-redes comete um erro, é golo", atirou o antigo guardião dinamarquês, que entre 1999 e 2001 passou pelo Sporting.Com este empate, o Manchester United complica (ainda mais) as contas para a próxima fase da Liga dos Campeões. Os red devils ocupam o último lugar do Grupo A com um jogo por disputar, com 4 pontos, menos um do que Galatasaray e Copenhaga (5). Na derradeira jornada da competição, a equipa de Ten Hag recebe o Bayern Munique, líder com 13.