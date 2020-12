Scholes rendido ao 'fenomenal' Bruno Fernandes: «Os seus números são ridículos»

Mais um jogo, mais um enorme rol de elogios a Bruno Fernandes. Já é um clássico a cada partida, mas a verdade é que o médio português vai justificando com números aquilo que é dito de si em terras de Sua Majestade e nem os nomes lendários do Manchester United, como Paul Scholes, têm dúvidas quando falam no ex-Sporting. Este domingo, após o encontro com o Leicester, o antigo médio analisou a atualidade do seu clube e não poupou nos elogios ao português.





"O que ele tem feito é mesmo fenomenal. Basta olhar às estatísticas: desde que o Bruno chegou temos mais pontos conquistados do que o Liverpool, o que é estranho pois tivemos um início de época mau. Bem, pensamos num mau início de época, mas a verdade é que ainda estamos ali e só podemos melhorar", começou por analisar, voltando-se depois para o tema principal: Bruno Fernandes."Os números que ele tem registado são ridículos. Só espero que possa continuar. É melhor do que eu. Mas também é diferente. Marca mais do que eu, cria mais golos do que eu. Gostava de ter jogado com ele, provavelmente nas suas costas. Tem sido sensacional, tem feito a diferença. Antes de ele chegar o United mal conseguia criar uma chance, mas agora parece que conseguem fazer uns três, quatro ou cinco golos por jogo", acrescentou o antigo médio dos red devils.