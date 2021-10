Scholes visa Pogba: «Falta de disciplina e desrespeito pelo treinador»

O Manchester United continua a viver um mau momento. Depois da derrota caseira para a Premier League frente ao Liverpool (5-0), os jogadores e equipa técnica dos red devils continuam debaixo de fogo, e não há ninguém que escape. Nem mesmo Paul Pogba, que apesar de apenas ter entrado logo no início da segunda parte... foi expulso 15 minutos depois, atitude que valeu muitas críticas da parte de Paul Scholes.





"Pogba entrou em campo ao intervalo para tentar ajudar a equipa e para tentar ganhar algum respeito. Tenta ficar com a bola, mostrar o quão forte é no meio-campo... e perde a bola no lance que dá o golo", lembrou o ex-futebolista inglês."Alguns minutos depois é expulso por uma entrada ridícula, e agora estão a perder 5-0 e com menos um jogador. É preciso pensar... se Solskjaer continuar no clube, voltaremos a ver Pogba a vestir a camisola do Manchester United? Tem causado o caos nos últimos anos. Toda a gente sabe o talento que tem, todos confiam nele, todos os treinadores. Tentaram sempre lançá-lo e deixá-lo ser o tipo de jogador que é. Mas com toda a confusão, o facto de não assinar o contrato, depois vem para o campo e faz uma coisa assim?", explicou Scholes, antes de livrar o treinador norueguês das culpas."Não, não é culpa do Ole [Solskjaer]. Não me interpretem mal, mas isto que disse é parte do que resume a performance do Manchester United. Pogba vai voltar a jogar, não vai? Mas eu acho que não perdiam nada se não jogasse. Teve inúmeras oportunidades e continua a ser inconsistente. É falta de disciplina e um desrespeito pelo treinador e pelos colegas", rematou.