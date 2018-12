José Mourinho 'rouba' Natal aos jogadores do Manchester United

Ao bom estilo de 'Um Conto de Natal', obra intemporal escrita pelo inglês Charles Dickens, José Mourinho terá 'encarnado' a personagem de Ebenezer Scrooge, o avarento que detesta a época natalícia. Brincadeiras à parte, isto numa altura em que o ambiente no balneário do Manchester United não dá mostras de saúde, como é sugerido pela imprensa inglesa em nova polémica no grupo comandado por José Mourinho. Desta feita, o Natal é o motivo fraturante entre o técnico português e os jogadores, isto por causa do treino que pode ser agendado para a tarde de dia 25 de dezembro.Os red devils jogam dia 26, no Boxing Day, frente ao Huddersfield e os planos do treinador incluem a entrada em estágio logo a seguir ao treino, marcado para as 16 horas do dia de Natal. Esta escolha de José Mourinho não agrada ao plantel do M. United, que assim não poderá jantar com as suas famílias nesse dia, uma situação que causou revolta no balneário.De acordo com o tabloide inglês 'The Sun', o escocês Alex Ferguson tinha por regra marcar o treino para a manhã de 25, permitindo que os jogadores pudessem estar com a família o resto do dia. Uma prática que Mourinho já tentou alterar a temporada transata mas que acabou por renunciar face às queixas do plantel red devil. Vamos ver se o técnico vai ser novamente sensível aos apelos natalícios dos jogadores do Manchester United.