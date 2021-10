Selecionador inglês aplaude 'efeito' Ronaldo nos jovens do Man. United: «Igual ao de Cantona»

Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra, acredita que Cristiano Ronaldo vai ter nos jovens jogadores do Manchester United o mesmo impacto que Eric Cantona teve quando chegou aos red devils, em 1992.





"O impacto do Cantona nos jovens foi enorme, só a presença dele aumentou nos mais novos a vontade de melhorarem o seu jogo. Isso teve um claro efeito nos jovens ingleses", constatou Southgate."Tenho a certeza que, pela forma como o Ronaldo joga, como vive a sua vida, como se prepara, a dieta que faz e esse género de coisas, tudo isso terá um impacto positivo, será um modelo a seguir pelos mais novos. Eles vão acompanhá-lo com muita intensidade. Vão procurar pistas no sentido de perceber como se tornou no jogador que é e como fez para se manter a um alto nível durante tanto tempo", acrescentou o selecionador inglês.Se em 1992 Cantona influenciou David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, entre outros, Southgate considera agora Ronaldo que pode ter um papel semelhante na vida de Marcus Rashford, Mason Greenwood e Jadon Sancho.