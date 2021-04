Sharpe recorda como Ferguson o obrigou a deixar a namorada: «Mandei-a de volta para Birmingham»

Lee Sharpe, antigo jogador do Manchester United, agora com 49 anos, contou ao 'The Sun' que teve alguns conflitos com Alex Ferguson, acabando, inclusivamente, por ter de deixar a namorada a mando do treinador.





Sharpe recorda que estava ansioso por sair de casa dos pais e viver com a namorada. Mas as coisas não correram bem, por causa do escocês."Eu e ele tivemos alguns desentendimentos, para ser honesto. O maior de todos foi quando fomos a Anfield. Pouco antes do jogo eu tinha saído de casa e tinha ido viver com a minha namorada numa casa que comprei. Ele tinha-me dito-me que eu era demasiado novo e que ia sofrer se o meu trabalho fosse afetado. Respondi-lhe que não havia problema", contou o ex-jogador, ao 'The Sun'."Encontrei uma casa em Whitefield e mudei-me com a minha namorada, tudo corria bem. Mas os meus desempenhos não estavam ao nível do que o treinador exigia... Quando fomos a Anfield, estávamos a perder ao intervalo e ele deu-me o maior raspanete da minha vida. Disse-me para vencer a casa, para mandar a minha namorada de volta e para jogar!", recordou.Determinado a voltar a cair nas boas graças do treinador, foi exatamente isso que Sharpe fez. "Anfield é provavelmente o pior sítio para se ir quando não se tem confiança. Foi um pesadelo e ele tirou-me do jogo a 20 minutos do fim. Depois disso, vendi a casa, vendi o carro e disse à minha namorada que tinha de voltar para Birmingham."E prosseguiu: "A seguir ele perguntava-me de vez em quando se tinha namorada ou se tinha casado, mas eu dizia-lhe que tinha-me livrado dela e que não precisava de voltar a perguntar..."Não obstante este epidódio, Sharpe não poupa nos elogios a Alex Ferguson. "De uma forma geral ele era implacável, viciado em trabalho e sabia tudo sobre o jogo e os adversários que íamos defrontar. Aprendi muito com ele."