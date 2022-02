Shearer aponta "defesa patética" e sai em defesa de Ronaldo: «Deve estar a pensar onde é que se meteu»

Alan Shearer saiu em defesa de Cristiano Ronaldo. O melhor marcador da história da Premier League não culpa o avançado português pelo mau momento do Manchester United, e atribui os últimos resultados à "defesa patética" dos red devils."Cristiano deve estar a pensar no que é que se meteu. É um jogador incrível, um dos melhores que já pisaram o planeta, mas já tem 37 anos. Não gosta de ficar de fora porque a sua essência é a vontade incomparável de ganhar e a determinação de nunca sair derrotado. Quer jogar todos os minutos", explicou Shearer no 'The Athletic', alertando que isso também coloca pressão no treinador."Não o culpo por nada do que se está a passar. Tem o direito de achar que se não fosse ele, as coisas estariam piores. Aconteceu-me o mesmo no final da minha carreira. Deixaram-me fora um par de vezes e não consigo explicar o quanto odiei. Parecia-me vergonhoso, uma humilhação".O antigo ponta-de-lança inglês frisou ainda que os jovens deviam aproveitar a presença de Ronaldo, e colocou muitas culpas na defesa dos 'diabos vermelhos'. "Ter o Cristiano na equipa devia ser como viver um sonho para os mais jovens. Se não lhe estão a pedir conselhos e a tentar absorver tudo, deviam fazê-lo já. Para mim, isto é uma falsa narrativa. A grande pergunta que tem de ser respondida é o porquê daquela defesa patética ou a ausência dela [da defesa]. Ronaldo está furioso por este caos e está a pedir melhor", concluiu.