Sir Alex Ferguson 'passou-se' no intervalo do jogo contra o City

O desaire do Manchester United frente ao eterno rival City, por 3-1, na 1ª mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, em pleno Old Trafford, não foi bem digerida pelos red devils. Especialmente pelo icónico treinador Sir Alex Ferguson, que durante o intervalo preferiu afastar-se de tudo e todos e ficar na companhia de um copo de vinho tinto.

Sabe-se agora que o técnico escocês, de 78 anos, saiu das bancadas durante o interregno da partida e apesar de ter sido acompanhado no trajeto até aos gabinetes por Ed Woodward, vice-presidente do clube, optou depois por se isolar numa zona reservada, onde afogou as mágoas sozinho.

Fonte do clube revelou à imprensa britânica que o ambiente na zona reservado à direção do emblema estava de cortar à faca: "O louge dos diretores não era, definitivamente, um local aprazível para se estar nessa altura. Tudo o que Sir Alex Ferguson queria era estar sozinho no seu gabinete. Não conseguia estar perante ninguém e estava determinado em ficar isolado. O senhor Woodward também não estava bem e ficou sentado de mãos na cabeça."