Solskjaer admite superioridade do Liverpool: «Ainda temos de melhorar para chegar ao nível deles»

Ole Gunnar Solskjaer admitiu que o Manchester United não está ainda ao nível do Liverpool, adversário dos red devils no próximo domingo, em jogo a contar para a Premier League. Apesar da reviravolta conseguida perante a Atalanta (3-2), a equipa de Cristiano Ronaldo está longe dos seus melhores momentos e a pressão sobre o técnico norueguês é imensa. Em conferência de antevisão ao encontro, Solskjaer falou da qualidade do adversário e da superioridade que este tem em relação à sua equipa, afirmando ter esperança que a reviravolta na Liga dos Campeões possa galvanizar os seus jogadores.





"Aquele tipo de reviravoltas é algo que nós já fizemos imensas vezes, está no nosso ADN. Nunca desistimos. É o lema do documentário de Sir Alex Ferguson. É o que os fãs esperam de nós, que dêmos tudo o que temos, o nosso melhor em todos os momentos. Quando fazemos isso, e com qualidade dos jogadores que temos, podemos ganhar ou perder jogos, mas sair deles a pensar que o dever foi cumprido. Boas equipas aproximam-se e unem-se depois destes jogos e se aquele jogo foi o início de algo…esperemos que sim", contou.Apesar da vitória a meio da semana, o técnico do Manchester United espera um encontro muito difícil contra uma equipa que considera ser melhor do que os red devils."O Liverpool é uma das equipas que nós estamos a tentar apanhar, mesmo que na época passada tenhamos terminado à frente deles no campeonato devido a azares ou lesões", explicou o técnico da equipa de Old Trafford."Nós sabemos que ainda temos de melhorar muito para chegar ao nível que eles têm jogado nos últimos quatro anos. É necessário dar tudo para alcançar os melhores resultados frente às melhores equipas do mundo e da Europa e o Liverpool é uma delas", acrescentou.Antes de terminar, Solskjaer falou também sobre Bruno Fernandes, que está em dúvida para o clássico de domingo. "Temos dois ou três jogadores que receberam toques e ele [Bruno Fernandes] é um deles", concluiu.