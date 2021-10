Solskjaer após empate com o Everton: «Dominámos o jogo mas faltou-nos o esforço final para marcar o 2.º golo»

O Manchester United empatou com o Everton este sábado (1-1). Após a partida, Solskjaer não disfarçou o desagrado pelo facto dos red devils não terem ganhado um jogo que esteve ao seu alcance.





"Dominámos a posse de bola, dominámos o jogo, marcámos um golo fantástico na primeira parte, criámos algumas chances, mas faltou-nos aquele esforço final para marcar o segundo golo", explicou o norueguês.Quando questionado acerca do contra-ataque que gerou o golo do empate por parte do Everton, o técnico norueguês mostrou-se insatisfeito com a recuperação da equipa de Old Trafford: "Não estávamos demasiado expostos [na jogada do golo do Everton]. Tínhamos jogadores atrás da bola mas não conseguimos cortá-la da forma que deveríamos". Acrescentou ainda: "Não concedemos muitas chances hoje mas concedemos um golo. Não conseguimos lidar com a jogada, devíamos ter limpo a bola", concluiu.