Solskjaer: «Às vezes o Bruno Fernandes faz-me arrancar cabelos»

Bruno Fernandes revolucionou quase que por completo o Manchester United e desde a sua chegada a Old Trafford a equipa orientada por Solskjaer melhorou em termos de exibições e resultados. Mas por muita influência que o internacional português tenha na equipa, o técnico dos red devils admite que por vezes fica frustrado com decisões tomadas pelo camisola '18'.





"Ele é definitivamente um jogador que tem impacto nos resultados. Cria oportunidades, marca golos e assume riscos, algo que qualquer jogador do Manchester United deveria ter permissão para fazer e ser corajoso o suficiente para fazer. O Bruno é definitivamente um rapaz corajoso. Às vezes arranco os meus cabelos e digo que há um passe mais fácil para a direita, para a esquerda ou para trás, mas não se pode tirar isso do Bruno", afirmou Solskjaer, após o recente empate (2-2) diante do Leicester, no qual Bruno Fernandes voltou a marcar e assistir.O treinador norueguês reconhece o papel fundamental do médio português na equipa, mas sublinha a importância dos restantes colegas para o sucesso individual de Bruno Fernandes. "Queres que ele seja o 'fator x' e estou muito satisfeito com a sua influência nesta época e neste ano. Ele também está sempre lá a apoiar os seus companheiros, algo que faz parte da equipa. Mas também são importantes os jogadores da frente, que lhe dão oportunidade de fazer passes e assistências, não só o Bruno. Há que perceber que ele veio para uma equipa que o ajuda muito", constatou o técnico.