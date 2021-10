Solskjaer após goleada sofrida pelo Man. United: «Batemos no fundo»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, estava desolado depois da goleada imposta pelo Liverpool (0-5), em Old Trafford.





"Batemos no fundo. Não podemos sentirmo-nos pior do que isto. Este é o dia mais negro a comandar estes rapazes. Não fomos suficiente bons individualmente ou como equipa", revelou no final do encontro.No entanto, o técnico norueguês continua confiante no seu trabalho e até lembrou outra goleada, na época passada."A equipa técnica é muito boa, brilhante, e eu escolho como devemos abordar o jogo. Não fomos precisos o suficiente a sair para o ataque e quando se dá muito espaço a bons jogadores... Eles marcam", continuou e recordou: "Perdemos aqui 1-6 com o Tottenham na temporada passada, mas isto foi muito pior. Temos de ultrapassar este resultado o mais depressa possível e seguir em frente."Solskjaer não atira a toalha ao chão: "Conquistámos muito, avançámos bastante enquanto grupo e estamos demasiado perto do sucesso para desistir agora."