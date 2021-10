Solskjaer com aliado de peso: Ronaldo acalmou os ânimos do balneário após jogo com Liverpool

Cristiano Ronaldo foi o responsável por acalmar os ânimos da equipa no balneário após o jogo com o Liverpool. Quem o diz é o jornal inglês ‘Manchester Evening News’ que avança que o avançado português tentou manter o plantel unido apesar dos ânimos exaltados após a derrota e durante a semana tem sido o principal responsável por encorajar os colegas e convencê-los a manter o apoio a Ole Gunnar Solskjaer.





O jornal inglês garante ainda que o internacional português tem estado em constante contacto com os colegas para que estes se mantenham focados, independentemente das táticas utilizadas pelo técnico norueguês, pelo menos até um eventual despedimento do treinador.Altas figuras do clube mantiveram a confiança em Solskjaer, mesmo após a dura derrota frente ao Liverpool (), e outras não estão completamente seguras de que o principal candidato apontado ao cargo, Antonio Conte, seja o ideal para a sucessão. Deste modo, o Manchester United resistiu ao despedimento de Solskjaer e o norueguês estará no banco de suplentes no próximo encontro frente ao Tottenham.Segundo garante a mesma fonte, inúmeros jogadores do plantel dos red devils perderam a fé no treinador, questionando muitas das suas decisões quer ao nível táctico, quer fora de campo. Entre as várias escolhas questionadas, a imprensa inglesa fala do tempo de jogo de alguns jogadores, como Van de Beek, a escolha de Harry Maguire para capitão de equipa ou a pouca utilização de Jesse Lingard.