Uma das dúvidas que se instalou com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United é saber quem vai a partir de agora assumir a marcação dos penáltis nos red devils. Até agora essa missão estava entregue a Bruno Fernandes, mas será que as coisas vão mudar com a chegada de CR7?





"Sabia que iam colocar-me essa pergunta", atirou Ole Gunnar Solskjaer, na antevisão do jogo de hoje com o Newcastle. "Claro que já tive essa conversa com ambos. Temos dois jogadores em quem confio plenamente para marcar penáltis e é muito bom estar nessa situação. Eles vão saber através das conversas que já tivemos e das que teremos antes dos jogos como resolver isso. O que acontecer vai ser uma decisão minha. Os dois vão continuar a fazer o que sempre têm feito quando forem chamados a marcar penáltis."E acrescentou: "Tenho o Cristiano, o Bruno, o Marcus [Rashford]... Tenho jogadores em que confio de cada vez que for necessário marcar um penálti. Eles sabem qual é a minha posição, sabem que sou eu quem decide o marcador do penálti. Mas isso não será um problema, estamos aqui para ganhar todos juntos. Não se trata dos meus ou dos teus números, mas sim sobre nós, sobre a equipa, por isso a decisão será minha."