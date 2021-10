Solskjaer e o papel decisivo de Ronaldo com a Atalanta: «Quem quiser criticá-lo veja este jogo»

Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo na Liga dos Campeões ao marcar o golo da vitória do Manchester United, desta vez diante da Atalanta. No final do encontro, Ole Gunner Solskjaer elogiou o instinto finalizador do internacional português e deixou uma mensagem a quem criticou CR7 depois do jogo com o Leicester.





"Ronaldo é ótimo à frente da baliza. Se alguém quiser criticá-lo pelo seu trabalho ou pela atitude, então vejam este jogo em que ele correu por todo o lado", atirou o treinador do emblema de Manchester, que considerou que os jogadores dos red devils são "os mais sortudos do mundo"."Não desrespeitem os jogadores. Jogam pelo Manchester United e sabem que são os homens mais sortudos do mundo. Esta noite, são os mais sortudos do mundo porque podem jogar pelo Manchester United, algo que tantos milhões de meninos e meninas gostavam de fazer", atirou.